Calciomercato Juventus, Dybala: “Sarebbe bello andare al Barcellona”

Calciomercato Juventus Dybala Barcellona : il rinnovo che non arriva

“Per ora non c’è niente, mi resta un anno e mezzo di contratto. Non è molto, ma capisco che con tutto quello che è successo non sia facile per il club. Altri giocatori hanno rinnovato, quindi stiamo aspettando. Penso che si possa arrivare a un rinnovo, ma dipende dalla Juve“. In una lunga intervista rilasciata alla Cnn la stella bianconera Paulo Dybala ha parlato anche del suo futuro, con un contratto in scadenza nel 2022.

Calciomercato Juventus Dybala Barcellona: “Sarebbe bello”

“Sono molto felice di essere qui, la gente mi ama e io amo loro – ha aggiunto la Joya – Nutro una profonda stima per la società e per le persone che sono qui, ho un bel rapporto con il presidente e sicuramente a un certo punto verranno a parlarmi. O forse no, non lo so”, ha scherzato l’argentino. “Andare al Barcellona? E’ una società straordinaria conosciuta in tutto il mondo e con Messi lo è ancora di più – ha concluso – Sarebbe bello, ma anche la Juve è una società incredibile, forte, ricca di storia e in cui giocano grandi giocatori”.