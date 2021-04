Juventus, via Dybala: l’erede arriva dal Liverpool

Via Dybala dentro Salah. La Juventus pensa all'egiziano per rinforzare l'attacco

La partenza di Paulo Dybala sembra essere scontata. Mohamed Salah potrebbe raccogliere l’eredità dell’argentino

La storia di Paulo Dybala con la Juventus sembra essere giunta ai titoli di coda. Il rinnovo sembra essere assai complicato; l’argeintino ha un contratto che scade nel 2022 e al momento non sembra esserci uno spiraglio per la firma. I bianconeri punteranno quindi a cercare un acquirente in estate per poi non rischiare di perderlo a zero.

La pesante eredità potrebbe essere raccolta da Mohamed Salah, attaccante del Liverpool. Il rapporto dell’egiziano con Kloop è ai minimi storici e questo potrebbe agevolare il trasferimento. L’ex Roma ha altri due anni di contratto e l’approdo a Torino sarebbe finanziato dal trasferimento della Joya. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport.