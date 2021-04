Calciomercato, pazza idea Atalanta: nel mirino un campione del mondo

Il portiere potrebbe proseguire la sua avventura in Serie A con la maglia della Juventus

Gigi Buffon non vuole fermarsi e con il contratto in scadenza potrebbe firmare per qualsiasi altro club

Gigi Buffon vuole continuare a giocare. Nonostante abbia il contratto in scadenza, il portiere non dovrebbe rinnovare con la Juventus. Si era fatto il nome del Parma per concludere la sua strepitosa carriera, stesso club che lo ha lanciato nel grande calcio.

Però, il suo futuro potrebbe non essere in Emilia. Secondo quanto riferito da Calciomercato.it, il classe 1978 sarebbe finito nel mirino dell’Atalanta. Con la Dea potrebbe giocare ancora in Champions League e togliersi delle belle soddisfazioni. Buffon, però, scioglierà le riserve solo al termine della stagione.