Juventus, tutto su Emerson: proposto uno scambio

La Juventus cerca rinforzi per la fascia sinistra. Alex Sandro è in uscita, si pensa ad uno scambio con il Chelsea

Alex Sandro, a fine stagione, terminerà la sua avventura con la maglia bianconera. Il terzino sinistro è arrivato dal Porto nel 2015 e in questi anni ha totalizzato 224 presenze contraddistinte da 11 reti e 29 assist. Il brasiliano ha un contratto che scade nel 2023 ma il 30enne non sembra più rientrare nei piani della società.

Secondo quanto riportato da Juvelive, sta nuovamente prendendo quota il nome di Emerson Palmieri del Chelsea. L’italo-brasiliano è seguito da tempo e in estate potrebbe affondare in maniera concreta il colpo. La Juventus pensa ad uno scambio con i Blues, proponendo proprio Alex Sandro per arrivare a Emerson. I bianconeri vorrebbero puntare sull’ex Roma anche per la sua età visto che ha soli 26 anni.