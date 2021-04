Calciomercato, Juventus-Donnarumma: ecco come

La Juventus è molto attenta sulla situzione che vede coinvolto il Milan e Donnarumma. Il portiere non ha ancora rinnovato ed è in scadenza

Dietro il mancato rinnovo di Gigio Donnarumma con il Milan ci sono le figure ingombranti della Juventus e di Mino Raiola. Quest’ultimo, come riferito da La Gazzetta dello Sport, ieri ha soggiornato al J-Hotel. Per la rosea c’è stato un blitz per capire le possibilità di vestire in bianconero il suo assistito.

Il Milan si è spinto per un rinnovo con un ingaggio da 8 milioni di euro a stagione, offrendo quindi 6 milioni in più di quanto percepisce attualmente. Donnarumma è legato ai rossoneri ma vorrebbe essere certo di giocare la Champions League. Il procuratore chiede un ingaggio da 12 milioni, cifra alta che al momento potrebbe essere soddisfatta solamente dal PSG.

La Juventus, nonostante il periodo complicato dal punto di vista economico, potrebbe fare uno sforzo. Donnarumma a parametro zero è un’occasione imperdibile e con il suo arrivo partirebbe sicuramente Wojciech Szczęsny. La Juventus punta a fare un’importante plusvalenza con l’ex Roma che è arrivato a Torino per 15 milioni di euro e adesso vale molto di più. La Juventus è vigile sulla situazione e se ci sarà uno spiraglio farà di tutto per arrivare a Donnarumma.