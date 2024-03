Una delle sorprese più interessanti del campionato è Zirkzee del Bologna. L’olandese, classe 2001, è già entrato tra gli obiettivi di parecchie squadre, soprattutto di Juventus e Milan.

Calciomercato, Zirkzee conteso da Juve e Milan

Mentre il Milan sa che dovrà aprire un nuovo ciclo con una punta più giovane nella prossima stagione, e si sta muovendo su diversi fronti, la Juventus vuole un giocatore che dia più certezze in fase offensiva. Una delle piste principali seguite da entrambe le squadre italiane è Joshua Zirkzee, giovane olandese in forza al Bologna. Se l’interesse principale è di Juve e Milan, anche il Napoli di DeLa sembra affacciarsi sull’attaccante.

Il Bologna lo ha portato in Serie A con 8.5 milioni di euro, ma sul giocatore c’è una clausola che potrebbe riportarlo al Bayern Monaco. Proprio sulla base dell’esistenza di questa particolarità, il dirigente bianconero, Giuntoli, ha contattato i tedeschi. Il dirigente della Vecchia Signora ha chiesto se intendessero riacquistarlo in estate attraverso la clausola. Per pensare di portare Zirkzee in squadra bisogna comprendere a fondo le intenzioni del Bayern, che ha una corsia preferenziale per Zirkzee. Infatti il club di Monaco conserva una percentuale del 35% sull’eventuale plusvalenza che realizzerà il Bologna in caso di cessione, ma soprattutto potrebbe riportare Zirkzee in Germania, con la clausola di riacquisto da 40 milioni.