Milan, la Figc vuole scavare a fondo sulla vendita del club a RedBird

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: “Milan, la Figc chiede le carte sulla vendita”. La notizia di ieri è che la Procura di Milano, in merito dell’inchiesta sulla vendita del club rossonero da Elliott a RedBird, ha trasmesso alla Figc il decreto di perquisizione eseguito la scorsa settimana. La richiesta di atti da parte della Procura della Federcalcio agli inquirenti milanesi era un passaggio atteso in questi giorni per le verifiche sul fronte della giustizia sportiva.

Perquisizione e segreto investigativo, attese novità a breve.

Al momento, da quanto si è saputo, la Procura milanese ha deciso di inoltrare alla Figc soltanto le 12 pagine del decreto di perquisizione, firmato dai PM Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi, perché le indagini sono ancora aperte e gli altri atti sono coperti dal segreto investigativo, utile per proseguire gli accertamenti.