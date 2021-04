Juventus, con l’Udinese gara decisiva: l’ombra di Tudor su Pirlo

Ieri, in un articolo avevamo detto che il futuro di Andrea Pirlo sembrava appeso ad un filo. A conferma della nostra tesi ci viene in supporto anche il quotidiano torinese La Stampa che dice che la società bianconera starebbe già facendo delle considerazioni sul futuro prossimo della squadra, tralasciando, in questo momento la prossima stagione.

E se per il prossimo anno, i nomi per la panchina bianconera potrebbero essere quelli anticipati ieri, con Allegri e Simone Inzaghi tra i preferiti del presidente Andrea Agnelli, ecco che si starebbe monitorando il profilo di Igor Tudor, difensore della Juventus dal 1998 al 2007, per terminare questa stagione altalenante della società bianconera. L’ex tecnico del Galatasaray, sarebbe, infatti il profilo individuato dalla dirigenza per dare la scossa all’ambiente torinese e se Pirlo dovesse perdere contro l’Udinese domenica sera potrebbe davvero prendere il posto del tecnico bresciano sulla panchina di Madama.

Quello che sperano i tifosi è che non ci sia un tracollo così netto della squadra che potrebbe compromettere sempre di più la qualificazione alla prossima Champions League, ma una cosa sembra certa, la panchina di Pirlo scricchiola sempre di più e le voci di un suo probabilissimo esonero aumentano ogni giorno che passa.