Calciomercato Juventus, Giuntoli a Londra: ecco le operazioni

Calciomercato Juventus, Giuntoli a Londra per il mercato in uscita

La prima missione a cui Giuntoli, da nuovo direttore sportivo bianconero, deve adempiere è legata al mercato in uscita di esuberi e non, operazione propedeutica per dare il via anche alle entrate. Secondo quanto riferito da SportMediaset, il tesoretto potrebbe arrivare da una serie di cessioni in Premier League, non solo dai casi Chiesa e Vlahovic, ma anche ad altri giocatori della rosa che piacciono oltremanica.

Calciomercato Juventus, esuberi verso la Premier

La rosa di Max Allegri è in procinto di subire una notevole e drastica rivoluzione, che potrebbe partire proprio da Londra. Sono sempre più forti le voci di mercato che vorrebbero Chiesa, seguito da Liverpool e Newcastle, e Vlahovic, da tempo nel mirino del Chelsea, da cui entrerebbe un somma consistente di denaro, ma anche per gli esuberi ci sono novità: McKennie, che piace al Brighton di De Zerbi e all’Aston Villa, Zakaria, sempre più vicino al West Ham, e Arthur, finito sulla lista del Wolverhampton.