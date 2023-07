Calciomercato Juventus, Giuntoli ha scelto il sostituto in caso di addio di Pogba

Giorni di riflessioni e di fibrillazione nel mercato della Juventus: oltre alla situazione legata a Romelu Lukaku, i bianconeri devono anche valutare eventuali sostituti di Paul Pogba nel caso il francese decidesse di lasciare Torino per andare in Arabia. Giuntoli ha da tempo un nome in mente per la mediana bianconera e la sostituzione del Polpo.

Calciomercato Juventus, Samardzic è il primo nome in caso di addio di Pogba

Come riporta Tuttosport, in caso di addio del francese i fari sarebbero puntati su Lazar Samardzic, anche lui della scuderia di Rafaela Pimenta. Il suo estimatore principale è Cristiano Giuntoli, che lo voleva al Napoli e a maggior ragione lo vorrebbe alla Juventus. Prima però devono incastrarsi due pezzi: le uscite del Polpo e degli esuberi.