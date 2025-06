Calciomercato Juventus, Gyökeres il primo nome per la rinascita bianconera

Lavori in corso per la Juventus del futuro. Con l’arrivo di Comolli, e la conferma di Tudor, si respira aria nuova alla Continassa. Come riporta Sportmediaset, il neo direttore generale è pronto a preparare il club per la prossima stagione, partendo proprio dal calciomercato.

Juventus, Vlahovic vicino all’addio

Per investire sulla prossima sessione la Vecchia Signora sarebbe ben disposta a sacrificare Vlahovic. Il serbo, con contratto in scadenza nel 2026, dovrebbe essere il primo nella lista delle cessioni.

Juventus, assalto a Gyökeres?

Dunque il club bianconero si prepara a rinnovare il fronte offensivo e Gyökeres dovrebbe essere l’obbiettivo principale di questo mercato. Ma per arrivare allo svedese dello Sporting Lisbona servono ben 70 milioni, senza dimenticare la concorrenza del Manchester United. L’eventuale operazione è in salita, ma la probabile cessione di Vlahovic potrebbe aumentare il budget a disposizione della Vecchia Signora per l’acquisto dell’attaccante.

Juventus, occasione a parametro zero

Oltre a Gyökeres, la dirigenza bianconera si sta muovendo anche per David del Lille. Il contratto dell’attaccante canadese è in scadenza a fine mese. In questo senso l’obbiettivo della Juventus è quello di chiudere un colpo a parametro zero riservandoli un contratto di 6 milioni annui e un bonus di 15 alla firma.

Queste quindi le prime idee per il mercato bianconero.