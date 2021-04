La Juventus è alla ricerca costante di un attaccante da inserire in rosa. Paulo Dybala e Alvaro Morata non convincono e infatti, molto probabilmente, l’argentino andrà via in estate mentre lo spagnolo non verrà riscattato.

I due addii faranno spazio a un altro attaccante, un bomber da doppia cifra che possa essere il giusto collega di reparto di Cristiano Ronaldo. Negli ultimi giorni l’ipotesi Moise Kean è sempre più viva, ma nel mirino di Paratici è finito anche un altro attaccante.

Juventus, il Tottenham non fa sconti: fissato il prezzo di Kane

Harry Kane è il sogno della Vecchia Signora. Da diversi anni la Juventus prova ad aggiudicarsi il centravanti inglese, ma senza risultati perché il Tottenham non fa sconti. Il classe 1993 è un obiettivo di molti top club europei e la prossima sessione di mercato potrebbe vedere il 27enne cambiare squadra, ma a che prezzo?

Chi vuole l’attaccante inglese, secondo quanto riferiscono i colleghi del The Sun, dovrà mettere sul piatto almeno 205 milioni di euro. Il prezzo è elevato, ma inserendo qualche contropartita tecnica il costo potrebbe essere limato.