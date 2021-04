Calciomercato Juventus

La Juventus non ha mai abbandonato l’idea di Arkadius Milik. Il profilo del polacco ha affascinato la dirigenza bianconera da tempo, ma mai intesa è stata raggiunta con il presidente del Napoli. Adesso sembra esserci uno spiraglio per la prossima finestra di mercato. A rivelarlo è L’Equipe.

Calciomercato Juventus, Milik affare possibile

La società piemontese non è riuscita mai ad impostare le basi per un’intesa con Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli è un vero osso duro e non ha mai voluto cedere con Milik. Intanto, il polacco, non trovando lo spazio giusto nel progetto con Rino Gattuso, è stato emarginato al punto di chiedere di partire. A gennaio ha avuto il via dal presidente, partendo così alla volta della Francia. Da gennaio Milik gioca nella squadra del Marsiglia, ma secondo L’Equipe c’è una clausola nel contratto che lega Milik al Marsiglia che permetterebbe al giocatore di trasferirsi anche a una squadra italiana alla fine del prossimo giugno. Conoscendo l’attrazione reciproca tra l’attaccante polacco e la Juventus, è molto probabile che i bianconeri passino all’attacco. La Juve ha intenzione di rinforzare il reparto offensivo e sicuramente sarà disposta a pagare i 12 milioni necessari per acquistare l’ex giocatore del Napoli.