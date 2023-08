Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno scelto l’alternativa a Kessié

Ad un certo punto sembrava che la trattativa tra Franck Kessié e la Juventus potesse andare in porto ma nelle ultime ore le cose sono cambiate radicalmente, perché l’ex Milan, molto probabilmente, si trasferirà all’Al Ahli, club dell’Arabia Saudita.

Calciomercato Juventus, torna di moda il centrocampista

Dopo aver perso sia Milinkovic che Kessié, la Juventus deve cercare un altro centrocampista che apporti migliorie nella zona mediana del campo. In virtù di ciò, i bianconeri avrebbero individuato il proprio obiettivo in quella zona del campo. Secondo le ultime indiscrezioni, Giuntoli avrebbe abbandonato la pista Koopmeiners per il costo elevato richiesto dalla Dea – all’incirca 40 milioni – e avrebbe iniziato i contatti con l’Arsenal per il centrocampista ghanese Thomas Partey. Il ghanese è da tempo sulla lista dei bianconeri e potrebbe approdare in bianconero per una cifra intorno ai 20 milioni, cifra che la Juventus potrebbe ricavare dalla cessione di Zakaria.