Dopo l’infortunio di Bremer la Juventus è alla ricerca di un nuovo difensore già da gennaio. Tra le tanti ipotesi possibili spunta il nome di Antonio Silvia del Benfica.

Juve, Jorge Mendes la chiave per arrivare a Silva

Nonostante la trattativa risulti difficile – considerando la volontà della dirigenza portoghese di trattenere il difensore almeno fino al giugno – la Juve potrebbe arrivare al difensore grazie a Mendes.

Infatti l’agente – come già fatto per l’acquisto di Francisco Conceicao – rappresenta l’uomo giusto per concludere l’operazione.

Juve, la strategia con il Benfica

Per adesso, l’eventuale trasferimento di Silva rimane solamente un ipotesi. Ma se la dirigenza dovesse effettivamente avviare una trattativa, potrebbero seguire le stesse mosse che hanno portato Conceicao a Torino, puntando su un prestito secco più un accordo sulla parola tra le parti.

In questo modo Silva rappresenterebbe l’uomo giusto per rinforzare la difesa, in attesa del ritorno di Bremer, con cui potrebbe formare un interessante coppia difensiva.