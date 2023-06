Calciomercato Juventus, il centrocampista più lontano: il West Ham segue la situazione

La Juventus, dopo un’annata particolarmente difficile per via dei processi a cui è stata sottoposta, vuole tornare protagonista in campionato: per questa ragione il primo obiettivo sarebbe quello di cedere gli esuberi che potranno finanziare il mercato della Vecchia Signora.

Juventus, Zakaria sarà il dopo Rice per il West Ham?

Uno dei calciatori in lista per la cessione in casa Juventus è Denis Zakaria: il centrocampista svizzero, arrivato a gennaio 2022, ad agosto dello stesso anno è stato girato in prestito con diritto di riscatto al Chelsea. I londinesi, però, dopo l’infortunio e il poco utilizzo da parte di Potter prima, e Lampard successivamente, hanno deciso di fare tornare lo svizzero a Torino. Ma alla Continassa, molto probabilmente, sarà solo di passaggio: la Vecchia Signora, infatti, vorrebbe cederlo. Sul calciatore ex Borussia Monchengladbach, secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbe il West Ham, che avrebbe messo gli occhi su Zakaria per sostituire Declan Rice, il quale sarebbe molto vicino all’Arsenal. Potrebbe essere, dunque, la prima cessione di Madama in questo mercato.