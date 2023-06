Calciomercato Juventus, il diciannovenne conteggiato da due squadre

Tanti i nomi in entrata così come quelli in uscita. La Juventus versione 2023-2024, sarà il risultato di uno restyling totale, dettato dall’esigenza di fare si cassa ma anche di non effettuare acquisti da capogiro. Un mercato ragionato, parsimonioso e ben organizzato. Mentre la dirigenza è impegnata quindi nel piazzare i pezzi pregiati che dovrà necessariamente cedere, primo fra tutti Vlahovic fortemente richiesto da Atletico Madrid, Chelsea e Bayern Monaco, una nuova neopromossa della serie B, si appresta a bussare alle porte bianconere in cerca di informazioni riguardanti il talentuoso Fabio Miretti.

Calciomercato Juventus, la società ne valuta il futuro

Fabio Miretti è uno di quei calciatori che hanno tutte la caratteristiche per diventare un grande campione. Centrocampista offensivo che vuoi per la sua propensione al gol può agire anche da trequartista. Giovanissimo appena diciannove anni per lui, ha fatto e fa tutt’ora parte delle varie nazionali italiane divise per età. Dall’Under-15 fino ad oggi ne ha sempre fatto parte. Sulle sue tracce si sta avvicinando il Genoa, passato dalla serie cadetti alla serie maggiore, proprio in questa stagione. Ma non c’è solo la squadra allenata da mister Gilardino. Un particolare interessamento sembrerebbe averlo anche la Salernitana. Al momento la miglior condizione affinché Miretti venga ceduto pare essere quello del prestito. In fin dei conti la Juventus è conscia del fatto di avere in casa propria un diamante prezioso che potrebbe davvero scrivere pagine importanti con la casacca bianconera. Magari girarlo in prestito per, come si dice in gergo, “fargli fare le ossa”, potrà ridargli in futuro un calciatore più maturo ed esperto.