Juventus, da Szczesny a Vlahovic | Il punto sul mercato

Ospite a Radio Bianconera nel format ‘Cose di Calcio’, Nicolò Ceccarini, direttore di TMW, ha fatto il punto di mercato sul club bianconero. Queste le sue parole: “Giuntoli sarà sicuramente il direttore sportivo della Juventus e il Napoli dovrà decidere se dare più peso allo scouting o prendere un nuovo ds. Il ruolo che andrà a ricoprire il dirigente degli azzurri incide sia sul breve che sul lungo termine, viene giudicato se fa un acquisto giusto o sbagliato, ma prevede anche il lavoro giorno per giorno accanto all’allenatore, è un ruolo di trait d’union tra la figura dell’allenatore e quella del presidente. La Juventus con Giuntoli fa un grande acquisto. Szczesny? Il suo futuro dipende da un’eventuale offerta, attualmente la Juve non ha interesse a cederlo”.

Ceccarini: “Tutti sapevano di Milik alla Juve”

“Su Milik credo non ci siano stati tentennamenti, hanno lasciato cadere il riscatto per trovare un altro tipo di accordo, ma tutte le parti sapevano che Milik sarebbe rimasto alla Juventus. Bonucci sarei sorpreso se non finisse la propria carriera alla Juventus. Vlahovic e Chiesa? Sul serbo ho la sensazione che ci sia movimento, su Chiesa sono molto più prudente, potrebbe diventare un giocatore mercato l’anno prossimo”.