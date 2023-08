Calciomercato Juventus, il Fulham vuole l’attaccante: primi contatti

Nonostante l’arrivo di Raul Jimenez, i Cottagers hanno bisogno di un altro attaccante e il profilo del numero 18 bianconero corrisponde alle richieste. Ci sono stati dei primi contatti tra le società, ma ancora nulla di concreto.

Calciomercato Juventus, Kean verso la Premier

Nuova avventura in Premier League per Moise Kean? Arrivano nuove conferme sull’interesse del Fulham per l’attaccante bianconero. A scrivere è il Daily Mail, che sottolinea come la squadra di Marco Silva sia a caccia di un nuovo attaccante dopo la partenza di Mitrovic, che ha scelto di andare in Arabia Saudita.