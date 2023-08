Calciomercato Juventus, richiesta dell’Atalanta per l’attaccante | Allegri riflette

La Juventus è partita alla grande in campionato con la netta vittoria in casa dell’Udinese: ora l’obiettivo dei bianconeri è quello di completare il mercato, anche considerando le offerte in arrivo per alcuni giocatori della rosa.

Calciomercato Juventus, l’Atalanta chiede Iling Junior ai bianconeri

Come riporta L’Eco di Bergamo, gli orobici stanno lavorando per sistemare la fascia sinistra, e avrebbero chiesto informazioni ai bianconeri per Iling Junior. Al momento la Juventus non ha dato indicazioni per una cessione, ma si aspetterà un confronto anche con il tecnico Allegri per valutare la sua disponibilità ad un’eventuale cessione.