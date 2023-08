Calciomercato Juventus, cambia lo scenario per Chiesa: ora serve un’offerta indecente

Federico Chiesa si è dimostrato contro l’Udinese uno dei giocatori più in forma della rosa bianconera. La rottura al crociato sembra essere alle spalle e finalmente i tifosi bianconeri possono ancora gasarsi per le sue giocate. Tutto ciò è un bene anche per l’Italia della nuova era targata Luciano Spalletti.

Quale futuro per Chiesa?

La Juve ora valuta il rinnovo dell’esterno per blindarlo e verrebbe ceduto solo di fronte a un’offerta indecente. Il prezzo di Federico Chiesa si aggira sui 50 milioni di euro ma quella cifra, in questo momento, potrebbe non bastare. L’azzurro si è ripreso la Juve con grinta e personalità, ciò che lo contraddistingue da sempre.