Calciomercato Juventus, Marko Pjaca nel mirino dei Turchi

Sembrerebbe non placarsi la corsa verso il banco delle trattative. Siamo agli ultimi giri di boa di questa lunga e calda sessione di calciomercato. I club non mollano, pianificano e ripianificano le strategie da utilizzare per il rush finale. Le società oltre agli acquisti devono fare i conti anche con gli esuberi. Infatti la Juventus starebbe preparando il biglietto per la partenza di Marko Pjaca.

Calciomercato Juventus, Pjaca può partire

Marko Pjaca potrebbe proseguire la sua carriera in Turchia. Il poliedrico classe ’95 è sotto contratto con la Juventus ancora per un anno ma il club torinese, come riporta Tuttomercatoweb, starebbe valutando la proposta della squadra turca Fatih Karagumruk. Il giovane croato, che riveste bene sia il ruolo in attacco che in centrocampo, da quando è stato acquistato dai bianconeri ha indossato le maglie di Schalke04, Fiorentina, Genoa e Torino.