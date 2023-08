Calciomercato Juventus, l’attaccante nel mirino di due club: Giuntoli al lavoro

Il nuovo ds della Juventus, Giuntoli, ha il campito di sistemare la rosa prima che finisca la sessione. L’urgenza è quella di monetizzare il più possibile anche facendo dei sacrifici, come per esempio quello di Kean. Il giovane attaccante bianconero è entrato nel mirino di due club europei di alto spessore.

Calciomercato Juventus, Siviglia e Fulham su Kean

Nelle ultime ore il Siviglia ha fatto un sondaggio per Kean: l’idea del club andaluso sarebbe quella di presentare un’offerta per una cessione in prestito con diritto di riscatto a 20 milioni, la Juventus vuole una cessione a titolo definitivo. Moise è un’idea anche del Fulham che deve sostituire Mitrovic dopo la cessione in Arabia.