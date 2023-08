Calciomercato Juventus, non tramonta la pista per l’esterno: occhio all’Atalanta

La Juventus cercano di completare la rosa a pochi giorni dalla fine del mercato. All’appello di Allegri manca ancora un esterno, visto l’addio di Cuadrado, perciò Giuntoli dovrà trovare la soluzione adatta per stanare il sostituto. I bianconeri dovranno lavorare monitorando le occasioni che ci sono, ma prima di fare qualsiasi tipo di acquisto bisognerà cedere uno tra Iling Jr o Soulè, per fare spazio a chi verrà.

Calciomercato Juventus, Holm nel mirino

Nel mirino della Vecchia Signora c’è Emil Holm dello Spezia. Il giovane esterno ha dimostrato ottime qualità la scorsa stagione in Serie A ed il suo acquisto rinforzerebbe, e non poco, la fascia della squadra di Max Allegri. Ci saranno nuovi contatti in settimana, ed attenzione al forte interesse dell’Atalanta.