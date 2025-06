Calciomercato Juventus, il Porto rifiuta la prima offerta per Conceicao

Trattativa complicata tra la Juventus e il Porto. Il club lusitano non ha accettato l’offerta avanzata dalla Vecchia Signora per l’ala portoghese, a riportarlo è Sky Sport.

Juventus, passo falso per Conceicao

Negli ultimi giorni la dirigenza bianconera ha rinunciato di non avvalersi della clausola di riscatto per il classe 2002. L’obbiettivo della Juve è quello di aggiudicarsi il calciatore ha un prezzo inferiore ai 30 milioni dettati dalla clausola, puntando sopratutto sulla volontà di Conceicao di rimanere a Torino. Tuttavia, la tattica scelta dalla Vecchia Signora non sembra aver funzionato. Il Porto ha rifiutato l’offerta dei bianconeri, prendendo tempo sperando nelle offerte di altri club europei. Il messaggio della club portoghese è chiaro: se la Juve vuole Conceicao deve versare 30 milioni nelle casse del Porto. Dunque, l’operazione sembra essere in uno stato di stallo, starà ai bianconeri decidere se puntare su Conceicao anche per la prossima stagione.