Calciomercato Juventus, in arrivo il sostituto di Cuadrado

in seguito all’accordo trovato per Timothy Weah, la Juventus ora è al lavoro per rinforzare altri reparti. I bianconeri sono alla ricerca di un laterale che possa garantire continuità sulla fascia destra, poiché a sinistra Filip Kostic rappresenta una sicurezza.

Calciomercato Juve, ecco come cambia la fascia destra

Per quel che concerne la fascia destra starebbe puntando a Castagne del Leicester come erede di Cuadrado, anche se dentro casa i bianconeri hanno Cambiaso, che rientrerà dal prestito al Genoa. I Foxes sono appena retrocessi nella serie cadetta e potrebbero abbassare le proprie pretese economiche e facilitare la trattativa con la Juventus. Se gli inglesi cederanno l’esterno in prestito ad un prezzo al ribasso, i bianconeri potrebbero pensare a un’operazione simile a quella che portò Milik a Torino la scorsa estate.