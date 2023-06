Calciomercato Juventus, in pressing per il terzino: Manna vuole chiudere

La Juventus è piombata sul terzino dell’Empoli, Fabiano Parisi, e sembra avere la meglio sulla concorrenza di altre squadre, come la Lazio. Il terzino sinistro sarebbe il rinforzo giusto che chiede Allegri, viste le sue straordinarie doti, seppur ancora giovane. Manna vuole chiudere in fretta per cominciare a dare forma alla rosa. Intanto la madre del giocatore spiega così l’ipotetica scelta del figlio.

La mamma di Fabiano Parisi a Sport Channel: “Juventus? Questa è una domanda che mi fanno spesso, io me lo auguro ma non c’è ancora nulla di definitivo. Mio marito sarebbe il più contento di questo trasferimento? Se Fabiano dovesse trasferirsi in bianconero la prima maglietta sarà dedicata a lui”.