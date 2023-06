Calciomercato Juventus, i bianconeri pronti al secondo colpo dopo Weah | I dettagli

La Juventus accelera sul mercato. I bianconeri dopo aver definito l’accordo con Timothy Weah, anche se manca ancora quello con il Lille, vogliono chiudere un altro colpo da regalare a Massimiliano Allegri, che ha da tempo deciso il suo futuro.

Calciomercato Juventus, in arrivo Partey dall’Arsenal

Il ds Manna è infatti a lavoro per Thomas Partey, centrocampista dell’Arsenal e della nazionale ghanese. Secondo quanto riportato da “Panorama”, il giocatore dei Gunners(valutato 18 milioni), rappresenterebbe il sostituto ideale di Rabiot, che non resterà a Torino, così come non arriverà Milinkovic-Savic, considerato troppo oneroso per le casse bianconere.