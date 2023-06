Calciomercato Juventus: ancora contatti con il club turco: Mckennie la chiave

I bianconeri continuano a muoversi per preparare al meglio i colpi di mercato. Le mosse strategiche della nuova Juventus passano per la valorizzazione dei giovani e il “sacrificio” di qualche big. Per esempio, Chiesa e Vlahovic potrebbero essere ceduti per dare la svolta economica al mercato. Proprio nel primo caso, l’ex Fiorentina, ha chiesto 8mln di euro a stagione e la Vecchia Signora ha risposto con un secco no mettendo, inoltre, il giocatore sul mercato. Il giovane talento sta pensando di cambiare aria e servirà un sostituto adatto per il gioco di Allegri.

Calciomercato Juventus, Zaniolo sempre più vicino

ll Galatasaray continua a richiedere Weston McKennie alla Juventus, che è disponibile alla cessione e sta cercando di acquistare Zaniolo. Non è chiaro se McKennie accetterà di trasferirsi in Turchia, poiché al momento preferirebbe offerte provenienti dalla Premier League o dalla Bundesliga.