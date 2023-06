Calciomercato Juventus, si decide il futuro del giovane talento: le ultime

Koni De Winter è sicuramente uno dei prodotti più interessanti del settore giovanile bianconero. Ad Empoli ha fatto più che bene ed ha dimostrato di essere potenzialmente uno di quei giocatori che ha le carte in regola per tornare a Torino e provare a ritagliarsi un ruolo in squadra.

Calciomercato Juventus, ecco la situazione su De Winter

Sicuramente, la Juventus deve decidere in fretta, il calciatore piace a molti, in primi al Sassuolo che lo avrebbe inserito nei calciatori graditi alla società neroverde per un’eventuale operazione legata a Davide Frattesi. In ogni caso i bianconeri sono in una posizione di forza e deve solamente decidere se provare a fare cassa o puntare su un calciatore molto interessante.