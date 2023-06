Calciomercato Juventus, ecco il dopo Rabiot: c’è il sì del centrocampista

La Juventus sta aspettando la risposta di Adrien Rabiot per quanto riguarda il prolungamento del contratto. In caso di risposta negativa, i bianconeri avrebbero già individuato il sostituto. Si tratta di Thomas Partey che sta vivendo un’esperienza tutt’altro che indimenticabile con l’Arsenal. Il centrocampista ha già dato la sua disponibilità per un trasferimento a Torino.

Le richieste dell’Arsenal per il giocatore

I Gunners chiedono una cifra tra i 18 e i 20 milioni di euro, cifra abbordabile per le casse bianconere. Il contratto del ghanese scadrà la prossima stagione quindi difficilmente l’Arsenal tirerà la corda vista anche la volontà del giocatore di andare via. Ora la palla passa alla Juve e a Rabiot per capire come sarà composto il centrocampo bianconero della prossima stagione.