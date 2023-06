Calciomercato Juventus, ag. Cambiaso: “Resterà in bianconero. Zaniolo lo vedo alla Fiorentina”

Ospite a Radio FirenzeViola, Giovanni Bia, agente di Cambiaso, ha parlato del futuro dell’esterno bianconero ma non solo.

Bia: “Sarà un mercato molto triste”

Queste le sue parole: “Fino ad oggi è tutto piuttosto fermo, speriamo che ci sia un’operazione che attivi l’effetto domino. Sarà un mercato molto triste e costellato di grandi uscite. Purtroppo una notizia come quella di Tonali ti fa capire come in Premier chiudano le trattative in due giorni, noi in settimane”.

Lei è agente di Cambiaso, cosa c’è di vero sulla trattativa con i viola?

“Fa molto piacere essere accostati ad una squadra importante come la Fiorentina, lusinga. Al 99,9% però tornerà alla Juventus e ci resterà per quello che ci hanno detto, poi ci sono altre squadre interessate come il Bologna. Ma i bianconeri ci hanno detto che non c’è la volontà di darlo via. Lui vorrebbe dello spazio e penso che potrebbe averlo anche alla Juventus perché la scorsa stagione ha dimostrato tutto il suo valore”.

Zaniolo alla Juventus?

“Non mi pare faccia il caso dei bianconeri in questo momento. Lo vedrei bene alla Fiorentina perché è un giocatore forte, ha grande talento ma certi comportamenti hanno lasciato spesso a desiderare”.