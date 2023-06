Calciomercato Roma, sirene dalla Turchia per Karsdorp

Dopo l’acquisto di Edin Dzeko, il Fenerbahce guarda nuovamente in Serie A, ma questa volta non più in casa Inter, ma in casa Roma. Secondo quanto riportato dalla Turchia, il club anatolico sarebbe interessato all’acquisto di Rick Kardsdorp nel caso partisse il laterale destro Osayi Samuel.

Calciomercato Roma, Karsdorp potrebbe lasciare Trigoria

L’olandese quest’anno ha giocato solo 18 partite, un po’ per gli infortuni, un po’ per il burrascoso rapporto con Jose Mourinho. I turchi avrebbero pensato a Karsdorp innanzitutto perché ha esperienza internazionale e, in secondo luogo, per le basse pretese della Roma per il cartellino del giocatore (poco più di 7 milioni di euro). Fino ad ora non erano arrivate offerte per lui, ma un trasferimento in Turchia potrebbe dare nuovo smalto alla sua carriera.