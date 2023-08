Calciomercato Juventus, in cima alla lista spunta il nome di Khephren Thuram

Manca poco all’inizio del campionato e le squadre sarebbero alle prese con i bilanci. Lo scenario di calciomercato in corso, sta diventando sempre più caldo. Alcuni club, oltre a fare i conti con gli acquisti starebbero combattendo anche con le cessioni. Una delle squadre implicata in questa situazione è la Juventus.

Calciomercato Juventus, Pogba non molla i bianconeri

Paul Pogba con il rifiuto dell’offerta araba sta mettendo a dura prova il club bianconero con il piano di rinforzo al centrocampo. La Juventus continua a cercare l’uomo giusto in mediana, e scartato Thomas Partey a causa della valutazione molto alta di 40-45 milioni, in cima alla lista dei desideri ora si trova un altro giocatore: Khephren Thuram. Nonostante il Nizza miri a realizzare l’incasso maggiore possibile, dato che il giocatore è corteggiato da tante squadre, la Juventus non molla sperando che torni un’offerta araba che alletti il Polpo tanto da non rifiutarla per la seconda volta.