Calciomercato Juventus, Vlahovic verso la conferma. Sfuma Lukaku

Calciomercato Juventus, al Chelsea non convince Vlahovic ma non abbandona la pista scambio con Lukaku

Siamo a quasi metà della corsa per arrivare al traguardo finale in questa sessione estiva di calciomercato. Se alcuni club hanno sferrato colpi e hanno portato a casa nomi senza destare alcun dubbio, altri invece ne riservano molti di dubbi. Sotto i riflettori delle ultime ore c’è il caso Vlahovic con una storia d’amore con il Chelsea che sembrerebbe non trovare pace.

Calciomercato Juventus, dubbi su Vlahovic. Il Monza su Rovella

Mentre per il Chelsea c’è stata un fermata d’arresto per il serbo Vlahovic, che stando a quanto riporta Tuttosport.com, sembrerebbe non essere tra i piani di mister Mauricio Pochettino, anche se non sarebbe stata abbandonata del tutto la pista scambio con Lukaku, per il Monza non ci sarebbero dubbi sul centrocampista Nicolò Rovella. Infatti stando alle ultime indiscrezioni Palladino sembrerebbe voler in rosa il giovane classe 2001. Il club brianzolo si sarebbe informato circa la possibilità di un prestito, in virtù di una stagione senza coppe e quindi con minor possibilità di turnover, pensando in tal modo, che la Juventus possa aprire alla cessione.