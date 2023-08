Bargiggia svela: “La Juventus accelera per lo scambio tra Lukaku e Vlahovic”

“In settimana la @juventusfc conta di ottenere l’ok dal @ChelseaFC per@RomelluLukaku9 in cambio di #Vlahovic e conguaglio da 35 mln più 5 di bonus. Nelle scorse settimane il serbo aveva rifiutato il prolungamento al 2028 con spalmatura dell’ingaggio che, a salire, da questa stagione è di 10 mln netti all’anno fine a 10.5. Per la Juve un costo folle di 19 mln a stagione. Lukaku ha lo stesso ingaggio ma al lordo con il D.C. sono 13.5 mln. Per il club bianconero, un’operazione di grosso guadagno e risparmio sui 60/70 mln. Operazione necessaria alla luce della nuova linea societaria e dell’ingaggio “impossibile” offerto a Vlahovic dalla gestione @andagn“.

Calciomercato Juventus, Lukaku si avvicina a Torino

Questo è il tweet fatto da Paolo Bargiggia, noto esperto di mercato, che svela come la Juventus sia sempre più vicina a Romelu Lukaku. Nei prossimi giorni infatti la dirigenza proverà a chiudere l’affare, con Vlahovic che si trasferirà direzione Londra.