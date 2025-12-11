Calciomercato Juventus, in trattativa con due giocatori del Cagliari

La Juventus sta rivedendo tutti i piani di mercato dopo la difficile prima parte di stagione appena trascorsa. I risultati arrancano ad arrivare, nonostante il cambio di allenatore. Adesso il mercato deve aiutare l’organico della Vecchia Signora a colmare le lacune della rosa.

Calciomercato Juventus, almeno 2 giocatori in arrivo

I dirigenti bianconeri stanno lavorando per colmare i vuoti nei vari reparti della rosa. Bisognerà iniziare dal portiere. Di Gregorio continua a non convincere, oltre alla società neanche ai tifosi. Il club piemontese sta già lavorando sul possibile sostituto: Elia Caprile è il primo nome per la prossima estate, anche se la concorrenza è tanta. La Juventus con il Cagliari in comunicazione non solo per Caprile, forte è l’interesse anche per un altro giocatore: Marco Palestra. Il giocatore, di proprietà dell’Atalanta, ha già provato a portarlo a Torino, ma senza successo. Il giocatore ai tempi era alla Dea, la quale aveva chiesto 25 milioni di euro.