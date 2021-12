Calciomercato, il centrocampista via a zero: opportunità per le italiane

Il suo nome è stato per tanto tempo sui taccuini delle squadre italiane

Il mercato degli svincolati, si sa, offre sempre opportunità importanti per chi sa coglierle. Soprattutto negli ultimi anni, con i bilanci falcidiati dal Covid, un parametro zero può offrire la possibilità di rinforzare la rosa, senza appesantire particolarmente il bilancio. Tra i tanti nomi che il mercato offre ce n’è uno che può stuzzicare il palato di diverse italiane e risponde al nome di Corentin Tolisso

Il centrocampista francese ha il contratto in scadenza a fine stagione e, nonostante le richieste di rinnovo avanzate anche dall’allenatore Julien Nagelsmann, la dirigenza, secondo quanto riporta Kicker, non ha ancora avanzato nessuna proposta al suo giocatore. Si aprono spiragli interessanti per trattare, quindi: Roma, Inter e Juventus in primis sono alla finestra. I bianconeri, in particolare, già avevano messo gli occhi su Tolisso negli anni passati, da quando il francese giocava ancora al Lione