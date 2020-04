Calciomercato, la Juve fa spesa in casa Real Madrid

Calciomercato, Juve e Real Madrid al centro dell’attenzione – Il mercato di Juve e Real Madrid si intreccia, l’asse Torino – Madrid si infiamma, sono molti i giocatori in orbita dei due club, ed alcune trattative sembrano complementari. La Juve sembra pronta a dire addio ad Higuain, anche lui ex merengues, obiettivo dei bianconeri Mauro Icardi. Le difficoltà ad arrivare all’ex Inter, ora al PSG, spingono la vecchia signora a valutare alternative, quella che sembra stuzzicare e fattibile porta a Karim Benzema. Il francese potrebbe lasciare il Real, visto l’interesse delle merengues a rinnovare il parco attaccanti con grandi nomi accostati ai blancos, su tutti quelli di Haaland e Mbappe.

Icardi ago della bilancia?

Qui spunta di nuovo un nome per due, quello di Icardi. L’interista non sembra intenzionato a restare al PSG, vorrebbe la Juve, ma Marotta e soci non vorrebbero favorire i nemici storici in Italia. Ecco che torna a scaldarsi la pista Milano-Torino-Madrid, con Icardi che rientrerebbe in orbita Real, che prendendo l’argentino cederebbero più volentieri Benzema ai bianconeri, in una super trattativa che potrebbe coinvolgere anche Marcelo, da tempo sul taccuino dei bianconeri. Un mercato incandescente, e siamo ancora ad Aprile.