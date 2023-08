Calciomercato Juventus, Kostic sacrificato per fare mercato? | Le ultime

Il banco delle trattative non solo vede protagonista la corsa all’acquisto del giusto nome, ma mette a dura prova i club con i propri bilanci. La sessione estiva di calciomercato è quasi giunta al termine e la Juventus dovrebbe studiare la giusta mossa per far quadrare i conti.

Calciomercato Juventus, avanti con le uscite

Per vincere la sfida dei conti, la Juventus dovrebbe rimpolpare la lista delle partenze. Infatti, come riporta Tuttojuve.com, il reintegro di Wes McKennie con la prima squadra, avrebbe fatto cambiare rotta a mister Allegri sull’ipotesi di poter cedere Kostic al posto dello statunitense. La vendita del centrocampista serbo rientrerebbe per intero negli utili in termini di plusvalenza insieme ad altri giovani nomi come quello di Samuel Iling Junior.