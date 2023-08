Calciomercato Juventus, De Winter verso il Genoa: operazione da 10 milioni di euro

La dirigenza della Juventus si muove in ambito cessioni per poter permettersi colpi da regalare al tecnico Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. Si avvicina l’intesa tra il club bianconero e il Genoa neopromosso in Serie A per lo scambio di documenti di Koni De Winter, difensore belga che ha militato nell’Empoli durante l’annata passata, andrebbe in Liguria in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza; l’operazione complessiva si aggira attorno ai 10 milioni di euro.

Leggi anche: Juventus, Cambiaso si presenta ai tifosi: “Ringrazio il Bologna. Orgoglioso di essere qui”