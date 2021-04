Juventus, minaccia inglese per Kulusveski: la decisione

Il classe 2000 della Juventus è finito nel mirino di una big del campionato inglese. Lo United ci prova

Nella gara di ieri contro il Genoa, Dejan Kulusveski è tornato al gol in campionato dopo ben 17 giornate di astinenza. Il suo bottino, al momento è di 4 reti in Serie A e 2 in Coppa Italia. La Juventus si aspettava di più dallo svedese arrivato dal Parma la scora estate ma il classe 2000 ha ancora molti margini di miglioramento.

Come riferito da ‘express.co.uk’, il Manchester United è consapevole delle potenzialità di Kulusveski e in queste ore ha palesato un certo interesse per il calciatore. Fabio Paratici, però, sembra aver rifiutato ogni tipo di avances da parte degli inglesi e vuole tenersi stretto il calciatore consapevole delle enormi potenzialità del ragazzo.