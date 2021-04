Milan, Thauvin firma ad una condizione. Dalla Roma il nuovo portiere

Il francese resta il grande sogno per l'attacco, piace Mirante come secondo in vista della prossima stagione

Il francese è in scadenza di contratto dal Marsiglia, idea Mirante per la porta

La pista Florian Thauvin non è ancora del tutto tramontata. L’attaccante del Marsiglia è in scadenza di contratto e al momento il rinnovo non è ancora arrivato. Come ribadito anche da Todofichajes, il calciatore vuole fare un passo in avanti nella sua carriera e quindi attende il finale di stagione per decidere al meglio. Per il portale spagnolo Thauvin firmerà con il Milan solamente in caso di qualificazione alla prossima Champions League anche se resta il nodo ingaggio da sciogliere.

In estate il Milan interverrà sul mercato anche per acquistare un nuovo portiere. Come riferito da Pianeta Milan, la ricerca di un nuovo estremo difensore non è collegato al futuro di Gigio Donnarumma. Anche il contratto di Antonio Donnarumma è in scadenza e il Milan per sostituirlo sta pensando ad Antonio Mirante della Roma. I rossoneri vorrebbero affidare il ruolo di secondo ad un portiere esperto tenendo ben presente la possibilità di prenderlo a parametro zero perché anche il suo contratto è in scadenza.

