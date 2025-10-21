Calciomercato Juventus, la concorrenza per Endrick

Ritorna il nome di Endrick per il mercato bianconero. Come riporta TuttoJuve.com, la Vecchia Signora starebbe continuando a seguire il classe 2006 dallo scorso agosto, ma non è l’unica. Oltre la Juventus ci sarebbero altri club interessanti al talento del Real Madrid.

Calciomercato Juventus, Endrick nel mirino delle francesi

Non è da escludere che l’attaccante possa lascia i Blancos già dal prossimo gennaio. Endrick sta trovando poco spazio nel nuovo Real di Xabi Alonso, per cui il club spagnolo potrebbe optare per il prestito e la Juventus segue la situazione, ma occhio alla concorrenza. Sul brasiliano ci sarebbe anche l’interesse del Marsiglia e del Psg, che sembra puntare all’acquisto definitivo per circa 50 milioni.