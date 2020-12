Attenta Juventus, McKennie piace in Premier League

Il centrocampista americano ha catturato l’attenzione di alcuni top club inglesi

Su Weston McKennie incombe la Premier League. L’americano è una delle rivelazioni assolute di questa Juventus e le prestazioni del classe 1998 stanno spingendo diversi club ad affondare il colpo già a gennaio.

McKennie la chiave per arrivare a Pogba

Secondo quanto riferito da calciomercato.it, sull’americano ci sono ben tre squadre di Premier League. Tre club alla ricerca di un centrocampista come il Chelsea di Lampard, il Manchester United e il Tottenham che nelle ultime ore sta provando a riportare Eriksen a Londra. La stella americana potrebbe essere dunque la chiave per arrivare al grande obiettivo di mercato bianconero: Paul Pogba. Non c’è ancora nulla di concreto ma il corteggiamento dei Red Devils potrebbe essere la chiave giusta per arrivare al francese.