Calciomercato Juventus, l'idea di Milik non si abbandona. Per la Juve si presenta l'ultima ed unica opportunità per portare il polacco a Torino.

Calciomercato Juventus

La Juventus cerca un attaccante di rilievo nella prossima stagione e torna, in vista del prossimo mercato, l’idea di Milik. Il giocatore di proprietà del Napoli è andato in prestito al Marsiglia lo scorso mese di gennaio, ma potrà abbandonare la Francia per unirsi ad una squadra italiana, Juve compresa. L’intesa difficile tra i due club non ha mai fatto andare in porto l’acquisto, adesso, è comparsa, nel contratto, una clausola che potrebbe far approdare l’attaccante a Torino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>>

Calciomercato Juventus, l’idea di Milik non passa

Anche se Aurelio De Laurentiis è un osso duro e non ha voluto cedere alle richieste della Juve per Milik, resta da dire che tutto sommato il Napoli dalla vendita di Milik potrebbe ricavare in largo anticipo rispetto all’originaria scadenza biennale sia i 13 milioni di euro concordati con il Marsiglia a gennaio, sia un incentivo. Arek potrebbe lasciare il club francese immediatamente, già la prossima estate, nel caso in cui un’altra società fosse disposta a versare una certa cifra pattuita che si aggira intorno ai 15 milioni tra base fissa e bonus. Nel caso avvenisse questa situazione, il Napoli, titolare di una percentuale sulla futura rivendita dell’attaccante Milik, ricaverebbe una cifra doppia.

La Juventus non ha intenzione di lasciarsi scappare l’unica ed ultima opportunità per portare il polacco a Torino. Si cerca l’intesa con club e giocatore. Ad infilare i bastoni tra le ruote alla Vecchia Signora arriva la Fiorentina. La Viola, con l’addio probabile ad uno dei suoi attaccanti, cerca il sostituto giusto. Milik è la prima idea.