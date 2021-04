Daniele De Rossi ricoverato per Covid-19 allo Spallanzani: le condizioni

Daniele De Rossi ricoverato per Covid-19

Brutte notizie per Daniele De Rossi, l’ex giocatore della Roma e attuale collaboratore tecnico della Nazionale italiana è ricoverato allo Spallanzani di Roma per cause di infezione legata al Covid-19. Daniele De Rossi è arrivato all’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma ieri sera. L’ex Roma era infatti risultato positivo una settimana fa nel ritiro azzurro, in quello che poi è diventato un vero e proprio focolaio Covid. Dopo sette giorni di isolamento trascorsi a casa, ieri sera l’ex centrocampista della Roma ha avuto dei problemi respiratori, che hanno spinto al ricovero. De Rossi è in ospedale per ricevere cure adeguate e per restare sotto stretto controllo dai medici.

