Juventus, nuovo assalto al centrocampista serbo. Affare possibile?

La Juventus torna alla carica per Milinkovic-Savic della Lazio. Sul serbo c’è anche l’Inter

Come riferito da TuttoJuve24, l’obiettivo Milinkovic-Savic della Lazio non è mai tramontato. Il centrocampista piace da tempo e la Juventus è convinta di fare un importante salto di qualità con lui in rosa. La trattativa, però, non appare molto semplice per diversi motivi.

Lotito per la cessione del suo gioiello chiede almeno 80 milioni di euro. Rispetto all’Inter, altro club interessato al serbo, i bianconeri potrebbero soddisfare le pretese della Lazio grazie alla cessioni di Paulo Dybala e di Cristiano Ronaldo. Al momento, considerando anche il periodo storico, sborsare una cifra così elevata appare impossibile. Milinkovic sta bene alla Lazio e lo ha anche ribadito nei giorni scorsi sui social. La Juventus ci proverà, soprattutto tenendo conto di qualche illustre cessione.