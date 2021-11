Mercato Juve, blitz di Cherubini a Londra: bomber in arrivo

La Juventus sta già progettando il prossimo mercato di gennaio.

Allegri lo ha detto oggi, dicembre sarà un mese importante per la Juventus, sia per rosicchiare punti alle avversarie ma anche in tema mercato. L’allenatore toscano aspetta infatti dei rinforzi che urgono per migliorare una rosa già di per se forte ma che ha evidenti lacune.

La dirigenza presieduta in primis dal ds Cherubini vuole accontentare il tecnico bianconero con due con due acquisti, un centrocampista in grado di giocare davanti la difesa, ruolo che nella Juventus per ora appartiene al solo Arthur e un vice Morata.

LEGGI ANCHE:

Juventus, è Mitrovic l’alternativa a Vlahovic

Se per il centrocampo l’obiettivo dichiarato è Zakaria, centrocampista svizzero che gioca in Borussia Monchengladbach e che va a scadenza il prossimo 30 giugno, spunta invece un’altra ipotesi per l’attacco dopo Vlahovic, che è conteso da Bayern Monaco, Atletico Madrid e Manchester City.

Secondo Tuttosport, Cherubini è rimasto a Londra per lavorare al mercato e per proporre Kulusevski e Ramsey in Premier League. Il ds non ha lavorato solo alle uscite, visto che per l’attacco piace Aleksandar Mitrovic, attaccante del Fulham che dopo Anguissa potrebbe cedere un nuovo calciatore in serie A. L’attaccante, che ha già realizzato 21 reti in 18 partite quest’anno piace però anche al Villareal.