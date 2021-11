Juventus, le condizioni di Danilo: ecco quando rientrerà

Un lungo stop aspetta il brasiliano

Non sono decisamente belle notizie quelle che ha appreso Allegri questa mattinata uscito dall’infermeria juventina. Il responso per l’infortunio di Danilo è arrivato e per il brasiliano si prospetta un lungo stop. Danilo si era fatto male dopo pochi minuti dall’inizio della sfida contro la Lazio, di sabato all’Olimpico, ed era stato rilevato da Dejan Kulusevski.

Come riporta il comunicato ufficiale odierno, apparso sul sito della Juventus, gli esami per il terzino hanno evidenziato “una lesione di medio grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra“. Ciò che preoccupa maggiormente sono i tempi di recupero: come si legge nello stesso comunicato (e come ha fatto presente lo stesso Allegri nella conferenza stampa in vista della sfida di Champions League contro il Chelsea), il laterale dovrà stare fuori 8 settimane.